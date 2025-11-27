Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств

    НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капитал

    Финансы
    • 27 ноября, 2025
    • 11:43
    НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капитал

    Состоится внеочередное общее собрание акционеров небанковской кредитной организации (НБКО) ОАО Finex Kredit.

    Как сообщает Report, собрание состоится 27 декабря в 11:00 по адресу: Насиминский район, улица Сулеймана Рустама, 11.

    В повестку дня заседания включено увеличение уставного капитала НБКО и другие вопросы.

    Finex Kredit создан в 2013 году, уставный капитал НБКО составляет 2,472 млн манатов.

    ОАО Finex Kredit уставный капитал НБКО
    "Finex Kredit" BOKT nizamnamə kapitalını yenidən artırır

    Последние новости

    11:56

    Азербайджан предложил создать платформу для выхода бизнеса на иорданский рынок

    Бизнес
    11:56

    Ливни в Шри-Ланке унесли жизни свыше 30 человек

    Другие страны
    11:53
    Фото

    Сабина Алиева рассказала на Форуме ООН о проблеме мин на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    11:53

    Казахстан и ЕС обсудили развитие ТМТМ

    Другие страны
    11:49

    Министр: Азербайджан и Иордания ведут переговоры по 12 новым проектам

    Бизнес
    11:49

    Путин назвал приоритеты РФ во время председательствования в ОДКБ в 2026 году

    В регионе
    11:48

    Министр торговли Турции посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    11:48

    Азербайджан и Сенегал усиливают сотрудничество в сфере цифрового развития

    Внешняя политика
    11:43

    НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капитал

    Финансы
    Лента новостей