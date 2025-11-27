НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капитал
Финансы
- 27 ноября, 2025
- 11:43
Состоится внеочередное общее собрание акционеров небанковской кредитной организации (НБКО) ОАО Finex Kredit.
Как сообщает Report, собрание состоится 27 декабря в 11:00 по адресу: Насиминский район, улица Сулеймана Рустама, 11.
В повестку дня заседания включено увеличение уставного капитала НБКО и другие вопросы.
Finex Kredit создан в 2013 году, уставный капитал НБКО составляет 2,472 млн манатов.
