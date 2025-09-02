    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    • 02 sentyabr, 2025
    • 13:19
    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sığortaçı seçir

    Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi balansındakı 24 avtonəqliyyat vasitəsinin KASKO sığortalanması üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 23 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini sentyabrın 24-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 84 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə sentyabrın 24-də, saat 14:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu tenderin qalibi "PAŞA Sığorta" ASC olub. Şirkətə 7 332 manat ödənilib.

