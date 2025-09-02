Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi sığortaçı seçir
Maliyyə
- 02 sentyabr, 2025
- 13:19
Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi balansındakı 24 avtonəqliyyat vasitəsinin KASKO sığortalanması üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 23 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini sentyabrın 24-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 84 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə sentyabrın 24-də, saat 14:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu tenderin qalibi "PAŞA Sığorta" ASC olub. Şirkətə 7 332 manat ödənilib.
Son xəbərlər
13:56
Putin: Trampla müharibədən sonra Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə etmişəmDigər ölkələr
13:52
"Çelsi" klubu iki futbolçusunu icarəyə veribFutbol
13:50
ÜST: Dünyada hər 100 ölümdən ən azı biri intiharla bağlıdırDigər ölkələr
13:45
Azərbaycanın yeraltı şirin su ehtiyatları azalıbEkologiya
13:40
Vəkillər Kollegiyasının sədri Kembric Universitetinə qəbul olunan vəkillə görüşübDaxili siyasət
13:37
Ukraynalı deputat: Azərbaycanın köməyi ilə bağlı narahatlıqların olmasına baxmayaraq, bu humanitar missiya davam edirDigər ölkələr
13:35
İranın AEBA ilə danışıqları nəticə verməyibRegion
13:32
TikTok-da intim görüntülərlə şantaj edən şəxs saxlanılıb – DİN-dən əməliyyatHadisə
13:24