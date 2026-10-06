Dünya Bankı: Gürcüstanın iqtisadi artımı növbəti illərdə tədricən azalacaq
- 06 oktyabr, 2026
- 15:04
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Dünya Bankı Gürcüstanın real ÜDM-nin cari ildə 7 % artım nümayiş etdirəcəyini, sonrakı illərdə isə iqtisadi inkişaf tempinin 5 % səviyyəsində sabitləşəcəyini proqnozlaşdırır.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə İqtisadi Perspektivlər hesabatının oktyabr buraxılışında əks olunub.
Hesabata əsasən, Gürcüstanın real ÜDM artımının 2027-ci ildə 5,5 %-ə, 2028-ci ildə isə 5 %-ə qədər geriləyəcəyi ehtimal edilir.
Dünya Bankı xatırladır ki, Gürcüstanda iqtisadi artım 2023-cü ildə 7,8 %, 2024-cü ildə 9,7 %, 2025-ci ildə isə 7,5 % səviyyəsində qeydə alınıb.
Bankın qiymətləndirmələrinə əsasən, Gürcüstanda avtomobil ixracında əvvəlki dövrlərdəki artım sürəti zəifləmə tendensiyası göstərir. Turizm sahəsində də inkişafın ləngiməsi nəzərə çarpır. Hesabatda bu vəziyyətin səbəblərindən biri olaraq Yaxın Şərqdəki münaqişənin təsiri qeyd edilir. Dünya Bankının məlumatlarına görə, Gürcüstanın İsrail və Səudiyyə Ərəbistanından gələn səyahətçilərdən əldə etdiyi gəlir cari ilin birinci yarısında 12 % azalıb.
Hesabatda qeyd olunur ki, Cənubi Qafqaz regionunda xidmət sektoru, xüsusilə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, nəqliyyat və turizm sahələri iqtisadi inkişafın başlıca hərəkətverici qüvvələri kimi öz mövqeyini qoruyur. Dünya Bankı Cənubi Qafqaz dövlətlərinin iqtisadiyyatının ümumilikdə cari ildə 3,5 % artacağını proqnozlaşdırır. Bu rəqəmin 2025-ci il üçün nəzərdə tutulan proqnozdan 0,4 faiz bəndi aşağı olduğu vurğulanır.
Qeyd edək ki, Cənubi Qafqazda iqtisadi artım 2023-cü ildə 3,8 %, 2024-cü ildə isə 5,8 % olub.