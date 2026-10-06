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    ВБ: Экономический рост Грузии в ближайшие годы будет постепенно замедляться

    Финансы
    • 06 октября, 2026
    • 15:34
    ВБ: Экономический рост Грузии в ближайшие годы будет постепенно замедляться

    Рост реального ВВП Грузии в текущем году прогнозируется на уровне 7%. В последующие годы темпы экономического развития стабилизируются на уровне 5%.

    Как сообщает грузинское бюро Report, это отражено в октябрьском отчете отчете Всемирного банка "Экономические перспективы для Европы и Центральной Азии".

    Согласно докладу, предполагается, что рост реального ВВП Грузии снизится до 5,5% в 2027 году, в 2028 году - до 5%.

    ВБ напоминает, что экономический рост в Грузии был зафиксирован на уровне 7,8% в 2023 году, 9,7% в 2024 году и 7,5% в 2025 году.

    Согласно оценкам банка, темпы роста экспорта автомобилей из Грузии, наблюдавшиеся в предыдущие периоды, демонстрируют тенденцию к снижению. Замедление развития происходит и в сфере туризма. В отчете в качестве одной из причин данной ситуации отмечается влияние конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Всемирного банка, доходы Грузии от туристов из Израиля и Саудовской Аравии сократились на 12% в первой половине текущего года.

    В докладе отмечается, что в регионе Южного Кавказа сектор услуг, в частности информационные и коммуникационные технологии, транспорт и туризм, сохраняет свои позиции в качестве одного из локоматива экономического развития. Согласно прогнозу, что экономика государств Южного Кавказа в целом вырастет на 3,5% в текущем году. Этот показатель на 0,4 процентного пункта ниже прогноза, предусмотренного на 2025 год.

    Отметим, что экономический рост на Южном Кавказе составил 3,8% в 2023 году и 5,8% в 2024 году.

    Экономический рост Всемирный банк (ВБ) Южный Кавказ Грузия
    Dünya Bankı: Gürcüstanın iqtisadi artımı növbəti illərdə tədricən azalacaq
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