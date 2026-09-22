DSMF: Avqustda sosial müavinət və təqaüd alanların sayı 883 min nəfəri ötüb
Maliyyə
- 22 sentyabr, 2026
- 10:35
Bu ilin avqust ayında Azərbaycanda aylıq sosial müavinət və təqaüd alanların sayı 883 084 nəfər olub.
"Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, onların 477 042 nəfərini aylıq sosial müavinət, 406 042 nəfərini isə təqaüd alanlar təşkil edib.
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