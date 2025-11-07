İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Dövlət Radiotezliklər İdarəsi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    • 07 noyabr, 2025
    • 15:24
    Dövlət Radiotezliklər İdarəsi sığortaçı seçir

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Radiotezliklər İdarəsi (DRİ) 8 ədəd nəqliyyat vasitəsinin könüllü (KASKO) sığortalanması üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 66 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini noyabrın 28-nə qədər DRİ-nin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə noyabrın 28-də, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

