DOST Agentliyi 3 illik auditor seçir
Maliyyə
- 27 oktyabr, 2025
- 15:27
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat (DOST) Agentliyi 2025-2026-2027-ci illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 250 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini noyabrın 17-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İsmayıl bəy Qutqaşınlı küçəsi, 86 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə noyabrın 17-də, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
