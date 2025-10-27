İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    DOST Agentliyi 3 illik auditor seçir

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:27
    DOST Agentliyi 3 illik auditor seçir

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat (DOST) Agentliyi 2025-2026-2027-ci illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 250 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini noyabrın 17-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İsmayıl bəy Qutqaşınlı küçəsi, 86 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə noyabrın 17-də, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

