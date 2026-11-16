İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Deputat dünyanın 100 ən böyük korporasiyasının Azərbaycanda fəaliyyəti üçün proqram hazırlanmasını təklif edib

    Maliyyə
    • 16 noyabr, 2026
    • 16:12
    Deputat dünyanın 100 ən böyük korporasiyasının Azərbaycanda fəaliyyəti üçün proqram hazırlanmasını təklif edib
    Zahid Oruc

    ​Dünyanın qabaqcıl maliyyə institutları Azərbaycana cəlb olunmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Zahid Oruc Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında - "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarının həcmi, həmçinin regional ticarətinin miqyası dünyanın ən nüfuzlu banklarının ölkə ərazisində fəaliyyət göstərməsi üçün əlverişli şərait yaradır: "Bu gün Qazaxıstanda xarici və birgə mülkiyyət əsasında işləyən müəssisələrin sayı 65,5 mini keçib. Həmin ölkədə xarici markalı avtomobillərin yığıldığı bir müəssisədə 1 300-dən çox şəxs fəaliyyət göstərir, ötən il orada 52 mindən artıq avtomobil buraxılıb. Bundan əlavə, Çinin öncül elektromobil istehsalçısı ilə əməkdaşlıq da reallaşdırılır".

    Z. Oruc vurğulayıb ki, Özbəkistanda da xarici kapitalın iştirakı ilə fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı 22 mini aşıb.

    "Daşkənddə sənaye sahəsində 4 mindən, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunda isə 1 800-dən artıq xarici kapitallı müəssisə fəaliyyət göstərir. ABŞ-nin "J.P. Morgan", "Citibank", Almaniyanın "Commerzbank" kimi nüfuzlu maliyyə qurumlarının da Daşkənddə nümayəndəlikləri var. Təklif edirik ki, dünyanın 100 ən iri korporasiyasının Azərbaycanda daimi təmsil olunmasını təmin etmək məqsədilə hökumət xüsusi fəaliyyət proqramı işləyib hazırlasın. Bu hədəfə çatmaq üçün vergi və gömrük qanunvericiliyi ilə yanaşı, mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi, maliyyə xidmətlərinin rəqabətqabiliyyətliliyi və işgüzar mühitin proqnozlaşdırıla bilən olması da böyük önəm kəsb edir", - deyə deputat əlavə edib.

    Zahid Oruc Milli Məclis Dövlət büdcəsi Qanun layihəsi
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