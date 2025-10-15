Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.10.2025)
- 15 oktyabr, 2025
- 08:51
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
62,18
|
- 0,21
|
- 12,46
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
58,55
|
- 0,15
|
- 13,17
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 194,70
|
31,30
|
1 553,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 270,46
|
202,88
|
3 726,24
|
S&P 500
|
6 644,31
|
- 10,41
|
762,68
|
Nasdaq
|
22 521,70
|
- 172,91
|
3 210,91
|
Nikkei
|
46 847,32
|
- 1 241,48
|
6 952,78
|
Dax
|
24 236,94
|
- 150,99
|
4 327,80
|
FTSE 100
|
9 452,77
|
9,90
|
1 279,75
|
CAC 40 INDEX
|
7 919,62
|
- 14,64
|
538,88
|
Shanghai Composite
|
3 865,23
|
- 24,27
|
513,47
|
Bist 100
|
10 316,40
|
- 239,78
|
485,84
|
RTS
|
1 001,30
|
- 2,49
|
108,08
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1620
|
0,0000
|
0,1266
|
USD/GBP
|
1,3347
|
0,0000
|
0,0831
|
JPY/USD
|
151,1900
|
- 0,6500
|
- 6,0100
|
RUB/USD
|
80,0000
|
0,0000
|
- 33,5200
|
TRY/USD
|
41,8336
|
0,0200
|
6,4736
|
CNY/USD
|
7,1268
|
- 0,0100
|
- 0,1732
