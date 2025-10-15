İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.10.2025)

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 08:51
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    62,18

    - 0,21

    - 12,46

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,55

    - 0,15

    - 13,17

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 194,70

    31,30

    1 553,70

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 270,46

    202,88

    3 726,24

    S&P 500

    6 644,31

    - 10,41

    762,68

    Nasdaq

    22 521,70

    - 172,91

    3 210,91

    Nikkei

    46 847,32

    - 1 241,48

    6 952,78

    Dax

    24 236,94

    - 150,99

    4 327,80

    FTSE 100

    9 452,77

    9,90

    1 279,75

    CAC 40 INDEX

    7 919,62

    - 14,64

    538,88

    Shanghai Composite

    3 865,23

    - 24,27

    513,47

    Bist 100

    10 316,40

    - 239,78

    485,84

    RTS

    1 001,30

    - 2,49

    108,08

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1620

    0,0000

    0,1266

    USD/GBP

    1,3347

    0,0000

    0,0831

    JPY/USD

    151,1900

    - 0,6500

    - 6,0100

    RUB/USD

    80,0000

    0,0000

    - 33,5200

    TRY/USD

    41,8336

    0,0200

    6,4736

    CNY/USD

    7,1268

    - 0,0100

    - 0,1732
