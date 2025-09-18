İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Azərbaycanın xarici maliyyə monitorinq orqanları ilə məlumat mübadiləsi 28 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    • 18 sentyabr, 2025
    • 11:19
    Azərbaycanın xarici maliyyə monitorinq orqanları ilə məlumat mübadiləsi 28 %-ə yaxın azalıb

    2024-cü ildə Maliyyə Monitorinqi Xidməti (MMX) 51 ölkənin xarici maliyyə monitorinq orqanlarına 91 sorğu və spontan məlumat göndərib.

    "Report" bu barədə MMX-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bunlar, 2023-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 20,3 % və 27,8 % azdır.

    Bu məlumat mübadiləsinin 60 %-i Türkiyə, Gürcüstan, Böyük Britaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ), ABŞ, Çin, Almaniya, Litva, Polşa, Rusiya və İspaniyanın, 40 %-i isə 40 digər ölkənin payına düşüb.

    Bundan başda, ötən il Xidmətə 23 xarici ölkənin maliyyə kəşfiyyatı orqanından 48 məlumat daxil olub ki, bu da əvvəki ilə nisbətən müvafiq olaraq 8 % və 15,8 % azdır. Daxil olmuş məlumatların 14,6 %-i Rusiyanın, 12,5 %-i BƏƏ-nin, 10,4 %-i Qazaxıstanın, hər biri 6,3 % olmaqla Türkmənistan, Ukraniya, Böyük Britaniya və Maltanın, hər biri 4,2 % olmaqla Almaniya və İraqın, hər biri 2,1 % olmaqla Argentina, Baham adaları, Belarusiya, Belçika, Bermuda, Çexiya, Estoniya, Rumıniya, Qabon, Suriya, Gürcüstan, Monako, Pakistan və Tunisin payına düşüb.

    Xatırladaq ki, MMX ölkə Prezidentinin 25 may 2018-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb, dövlət başçısının 18 iyul 2018-ci il tarixli fərmanı ilə isə qurumun nizamnaməsi və strukturu təsdiq edilib. Onun nizamnamə kapitalı 10 min manatdır. Xidmətin əsas məqsədi cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün qanunla müəyyən edilmiş tələblərə riayət olunmasına nəzarət etmək, bu sahədə vahid tənzimləmə həyata keçirmək, monitorinq iştirakçılarının, nəzarət və digər dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək, şəffaflığı və səmərəliliyi təmin etməkdir.

    Maliyyə Monitorinqi Xidməti xarici maliyyə sorğu
    Служба мониторинга: Международный обмен финансовой информацией сократился почти на 28%

    Son xəbərlər

    12:25

    Deputat: "Batareyaların utilizasiyası ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliyə ehtiyac var"

    Sənaye
    12:23

    Fazil Mustafa: Şuşada diplomatik protokol məkanının yaradılması vacibdir

    Daxili siyasət
    12:19

    Zelenski Britaniya ilə 100 illik tərəfdaşlıq müqaviləsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    12:11

    Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcək

    Energetika
    12:11

    COP29 komandası Afrika üçün iqlim fəaliyyətlərini müzakirə edib

    COP29
    12:07

    Oktyabrda Gürcüstanda Tbilisi Maliyyə Sammiti keçiriləcək

    Maliyyə
    12:07

    Şuşada keçirilən diplomatik görüşlər dünyaya regionda yeni reallıqların yarandığı mesajını verir - RƏY

    Xarici siyasət
    12:07

    Bakıya əlavə yol-patrul naryadları cəlb olunub

    Hadisə
    12:06

    Yeni təmayül tədris modelinin pilot qaydada tətbiqinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti