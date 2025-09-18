Служба мониторинга: Международный обмен финансовой информацией сократился почти на 28%

Служба финансового мониторинга направила в 2024 году зарубежным партнерам 91 запрос и спонтанное сообщение, что на 20,3% и 27,8% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Report, обмен информацией велся с 51 страной. При этом 60% всех сообщений пришлись на Турцию, Грузию, Великобританию, ОАЭ, США, Китай, Германию, Литву, Польшу, Россию и Испанию, а оставшиеся 40 % - на другие государства.

За тот же период в Службу поступило 48 запросов и сообщений от финансовых разведок 23 стран - это на 8% и 15,8% меньше, чем годом ранее. Наибольшая доля пришлась на Россию (14,6%), ОАЭ (12,5%), Казахстан (10,4%), а также Туркменистан, Украину, Великобританию и Мальту (по 6,3%).

В ведомстве отметили, что снижение активности объясняется изменением международных трендов и перераспределением приоритетов в сфере финансового мониторинга.