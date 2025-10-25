İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    

    Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 13:00
    Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2025-ci ilə balans kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    balans kapitalı

    (milyon manat)

    Bankın

    balans kapitalının

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    2 110,997

    11,9%

    2

    Kapital Bank

    1 090,090

    20,3%

    3

    PASHA Bank

    996,159

    18,8%

    4

    Xalq Bank

    534,175

    6,8%

    5

    Bank Respublika

    230,879

    24,1%

    6

    Access Bank

    218,138

    29,7%

    7

    Premium Bank

    196,721

    10,6%

    8

    Unibank

    181,923

    11,8%

    9

    Yelo Bank

    169,674

    25,7%

    10

    Bank of Baku

    168,910

    12,8%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    154,344

    19,2%

    12

    Express Bank

    135,895

    -0,3%

    13

    Rabitabank

    132,400

    4,2%

    14

    Azerbaijan Industry Bank

    126,607

    6,2%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    121,001

    13,5%

    16

    Azer-Turk Bank

    116,450

    12,2%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    111,485

    14,2%

    18

    Turan Bank

    104,579

    3,6%

    19

    Bank Eurasia

    90,261

    7,1%

    20

    AFB Bank

    75,323

    0,0%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    53,320

    15,5%

    22

    Bank BTB

    50,855

    -2,2%
    Azərbaycan bankları balans kapitalı renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.10.2025)

