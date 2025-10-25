Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)
- 25 oktyabr, 2025
- 13:00
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2025-ci ilə balans kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın
balans kapitalı
(milyon manat)
|
Bankın
balans kapitalının
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
2 110,997
|
11,9%
|
2
|
Kapital Bank
|
1 090,090
|
20,3%
|
3
|
PASHA Bank
|
996,159
|
18,8%
|
4
|
Xalq Bank
|
534,175
|
6,8%
|
5
|
Bank Respublika
|
230,879
|
24,1%
|
6
|
Access Bank
|
218,138
|
29,7%
|
7
|
Premium Bank
|
196,721
|
10,6%
|
8
|
Unibank
|
181,923
|
11,8%
|
9
|
Yelo Bank
|
169,674
|
25,7%
|
10
|
Bank of Baku
|
168,910
|
12,8%
|
11
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
154,344
|
19,2%
|
12
|
Express Bank
|
135,895
|
-0,3%
|
13
|
Rabitabank
|
132,400
|
4,2%
|
14
|
Azerbaijan Industry Bank
|
126,607
|
6,2%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
121,001
|
13,5%
|
16
|
Azer-Turk Bank
|
116,450
|
12,2%
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
111,485
|
14,2%
|
18
|
Turan Bank
|
104,579
|
3,6%
|
19
|
Bank Eurasia
|
90,261
|
7,1%
|
20
|
AFB Bank
|
75,323
|
0,0%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
53,320
|
15,5%
|
22
|
Bank BTB
|
50,855
|
-2,2%