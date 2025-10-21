İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Azərbaycanda QR kodla ödənişlər üzrə xidmət haqları müzakirə edilib

    Maliyyə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 12:02
    Azərbaycanda QR kodla ödənişlər üzrə xidmət haqları müzakirə edilib

    Azərbaycanda QR kodla aparılan ödəniş əməliyyatları üzrə tətbiq ediləcək xidmət haqları müzakirə edilib.

    "Report" "Azərbaycan Banklar Assosiyasiyası" (ABA) İctimai Birliyinə istinadən xəbər verir ki, müzakirələr "Ödəniş sistemləri və rəqəmsal bankçılıq üzrə Ekspert Qrupu"nun üzvlərinin görüşündə baş tutub.

    Görüşdə həmçinin Azərbaycan Mərkəzi Bankının operatoru olduğu Banklararası Kart Mərkəzində avtorizasiya sorğuları, klirinq/hesablaşma üzrə tətbiq edilməsi təklif edilən xidmət haqları da müzakirə edilib.

    Müzakirələr zamanı, tətbiq ediləcək xidmət haqlarının hesablanması metodologiyasının açıqlanması və normativ hüquqi sənədlərdə təsdiq edilməsi zərurəti qeyd edilib.

    QR ödənişlər Azərbaycan Banklar Assosiyasiyası Azərbaycan Mərkəzi Bankı

