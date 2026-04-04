    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 10 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 04 aprel, 2026
    • 15:56
    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 10 %-dən çox artıb

    Bu il martın 1-nə Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi (M3 aqreqatı) 49 milyard 116,1 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 1,9 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 1,5 % az, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.

    O cümlədən, manatla pul kütləsi (M2 aqreqatı) 39 milyard 190,7 milyon manat olub ki, bu da aylıq müqayisədə 2,3 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 3 % az, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 10,6 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə tələbli depozitlər (M1 pul aqreqatı) 30 milyard 769,3 milyon manat təşkil edib ki, bu da, aylıq müqayisədə 3 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 4,4 % az, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 9,3 % çoxdur.

    Martın 1-nə banklardan kənarda olan nağd pul kütləsi (M0 aqreqatı) isə 17 milyard 859 milyon manat olub ki, bu da aylıq müqayisədə 1,8 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,5 % az, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 14,8 % çoxdur.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Geniş pul kütləsi Tələbli depozit
    Azerbaijan's broad money supply reaches nearly 50B manats

    Son xəbərlər

    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti