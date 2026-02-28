İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 3 %-ə yaxın kiçilib

    Maliyyə
    • 28 fevral, 2026
    • 13:30
    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 3 %-ə yaxın kiçilib

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda könüllü sığorta növləri hesabına 136,456 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövr ilə müqayisədə 2,9 % azdır.

    Hesabat dövründə könüllü sığorta növləri üzrə ödənişlərin məbləği 50,262 milyon manat təşkil edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 34 % çoxdur.

    Beləliklə, yanvarda könüllü sığorta bazarından toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 36,8 manatı qədər ödəniş edilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 26,7 manat olub.

    Xatırladaq ki, yanvarda Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 156,604 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,3 % azdır.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 62,012 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 30,2 % çoxdur.

    Yanvarda sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 39,6 manatı ödəniş edilib. Əvvəlki il bu göstərici 29,1 manat olub.

    könüllü sığorta Azərbaycan Mərkəzi Bankı

