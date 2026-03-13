Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış qiymətli kağızların ümumi dəyəri 21 %-dən çox artıb
- 13 mart, 2026
- 11:39
2025-ci ildə Azərbaycan Mərkəzi Bankı 18,4 milyard manat məbləğində investisiya qiymətli kağızlarının (səhmlər və istiqrazlar) dövlət qeydiyyatını həyata keçirib.
"Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ildəki fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.
Sənədə əsasən, bu, 2024-cü illə müqayisədə 21,3 % və yaxud 3,2 milyard manat çoxdur.
2025-ci ildə Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarında 64 milyard 448,4 milyon manatlıq əməliyyat aparılıb. Bu, 2024-cü ilə nisbətən 11,1 % azdır.
İllik göstəricinin 8 milyard 36,9 milyon manatlıq hissəsi ilkin bazarda (7,1 % az), 56 milyard 411,5 milyon manatlıq hissəsi isə təkrar bazarda (11,6 % az) formalaşıb.
Hesabat dövründə qiymətli kağızlar bazarında 30 916 əqd bağlanılıb. Bu, illik müqayisədə 57,2 % azdır. Əqdlərin 4 323-ü ilkin bazarın (91,65 % az), 26 593-ü isə təkrar bazarın (29,7 % çox) payına düşüb.