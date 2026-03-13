İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış qiymətli kağızların ümumi dəyəri 21 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 13 mart, 2026
    • 11:39
    Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış qiymətli kağızların ümumi dəyəri 21 %-dən çox artıb

    2025-ci ildə Azərbaycan Mərkəzi Bankı 18,4 milyard manat məbləğində investisiya qiymətli kağızlarının (səhmlər və istiqrazlar) dövlət qeydiyyatını həyata keçirib.

    "Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ildəki fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.

    Sənədə əsasən, bu, 2024-cü illə müqayisədə 21,3 % və yaxud 3,2 milyard manat çoxdur.

    2025-ci ildə Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarında 64 milyard 448,4 milyon manatlıq əməliyyat aparılıb. Bu, 2024-cü ilə nisbətən 11,1 % azdır.

    İllik göstəricinin 8 milyard 36,9 milyon manatlıq hissəsi ilkin bazarda (7,1 % az), 56 milyard 411,5 milyon manatlıq hissəsi isə təkrar bazarda (11,6 % az) formalaşıb.

    Hesabat dövründə qiymətli kağızlar bazarında 30 916 əqd bağlanılıb. Bu, illik müqayisədə 57,2 % azdır. Əqdlərin 4 323-ü ilkin bazarın (91,65 % az), 26 593-ü isə təkrar bazarın (29,7 % çox) payına düşüb.

    Nazirlər Kabineti Azərbaycan Mərkəzi Bankı Qiymətli kağız Səhm və istiqraz

