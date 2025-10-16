Azərbaycan və Çin bank sektorunda əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə edib
- 16 oktyabr, 2025
- 14:39
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun İllik Toplantılarında iştirak çərçivəsində Çin Xalq Bankının sədri Pan Qonşenqlə görüşüb.
"Report" AMB-yə istinadən xəbər verir ki, görüşdə ikitərəfli əlaqələrinin cari vəziyyətindən məmnunluq ifadə olunub və ötən ay imzalanmış Anlaşma Memorandumunun qurumlar arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə xidmət edəcəyi ilə bağlı əminlik vurğulanıb.
Sədrlər hər iki ölkənin mərkəzi bankları və maliyyə sektorları arasında tərəfdaşlığın genişləndirilməsi, maliyyə texnologiyaları, innovasiyalar və ödəniş sistemləri sahəsində təcrübə və məlumat mübadilələrinin keçirilməsi, həmçinin birgə əməkdaşlıq əlaqələrinin dərinləşdirilməsinə töhfə verəcək fəaliyyətlərin əhəmiyyətindən danışıb.