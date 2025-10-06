İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 19 % azaldıb

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 16:53
    Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 19 % azaldıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 32,189 milyon ABŞ dolları dəyərində sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18,9 % azdır.

    Sentyabrda Türkiyə Azərbaycana 3,085 milyon ABŞ dolları dəyərində sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 40,4 % azdır.

    9 ayda Türkiyənin sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 2,8 % artaraq 3 milyard 353 milyon ABŞ dollarına, sentyabrda isə 2 % artaraq 383,28 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox idxalı ABŞ 549,712 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 5,7 % çox), italiya 221,149 milyon ABŞ dolları (13,3 % çox) və Almaniya 197,974 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 6,4 % az) həyata keçirib.

    sement şüşə keramika torpaq məmulatları
    Азербайджан сократил расходы на импорт цемента, стекла и керамики из Турции на 19%

