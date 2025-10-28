İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan sığorta bazarının əsas çağırışları açıqlanıb

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2025
    • 11:40
    Azərbaycan sığorta bazarının əsas çağırışları açıqlanıb

    Azərbaycan sığorta bazarının əsas çağırışlar kibertəhlükəsizlik, qanunvericiliyin çevikliyi və rəqəmsal savadlılıqdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası" İctimai Birliyinin Müşahidə Şurasının və Türk Dünyası Sığorta Birliyinin sədri Ülviyyə Cabbarova Bakıda keçirilən "Türk Dövlətləri InsurTech Sammiti 2025" tədbirində bildirib.

    "Bu gün bazar qarşısındakı ən vacib məsələlər kibertəhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin olunması, qanunvericiliyin innovasiyalara çevik uyğunlaşması, istehlakçı etibarının və rəqəmsal savadlılığın artırılmasıdır. Rəqəmsallaşma yalnız texnologiyaların tətbiqi deyil, həm də bütövlükdə ekosistemin dəyişməsi deməkdir. Süni intellekt, maşın öyrənməsi və böyük verilənlər artıq yalnız dəstək vasitəsi deyil, strateji dəyər yaradan əsas faktor kimi çıxış edir. Bu texnologiyalar əməliyyatların optimallaşdırılmasına, xərclərin azalmasına, müştəri təcrübəsinin fərdiləşdirilməsinə və qərarların sürətlə qəbul edilməsinə şərait yaradır", - deyə o qeyd edib.

    Assosiasiya rəhbəri əlavə edib ki, Türk dünyasının sığorta sənayesi yeni inkişaf mərhələsindədir: "InsurTech" çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq, birgə layihələr və bilik mübadiləsi bazarların böyüməsinə, yeni məhsul modellərinin yaranmasına və kapitalın daha səmərəli idarə olunmasına mühüm təsir göstərəcək".

    Türk Dövlətləri InsurTech Sammiti 2025 ASA Ülviyyə Cabbarova

    Son xəbərlər

    12:25

    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:25

    Bir milyon manatdan artıq pulu mənimsəməkdə təqsirləndirilənlərə hökm oxunub

    Hadisə
    12:23

    Bakıda qol güləşi üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    12:22

    ASA: Türk dövlətlərinin ortaq Insurtech platformasının yaradılması regionun rəqabət gücünü artıracaq

    Maliyyə
    12:22
    Foto

    İlham Əliyev İmişlidə "Promalt" MMC-nin arpa emalı müəssisəsinin açılışını edib

    Daxili siyasət
    12:21

    Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 35 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    12:20

    Səfirlik İraq vətəndaşlarının Azərbaycana səfər zamanı çətinliklərlə üzləşməsi iddialarına cavab verib

    Xarici siyasət
    12:20
    Foto

    Hərbi xidmətlə bağlı Mərkəzi Çağırış Komissiyasının iclası keçirilib

    Hadisə
    12:19

    Azərbaycanın kredit ittifaqları 9 ayda 0,1 milyon manat xalis mənfəət əldə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti