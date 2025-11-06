Azərbaycan qeyri-rezident müəssisələrin dividend ödənişini vergiyə cəlb edə bilər
Maliyyə
- 06 noyabr, 2025
- 11:03
Azərbaycanda qeyri-rezident müəssisələrin ödədiyi dividendlər vergiyə cəlb edilə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
Bununla bağlı Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi planlaşdırılır. Təklif olunan dəyişikliyə əsasən, qeyri-rezident müəssisələrin ödədiyi dividenddən 5 % vergi tutulması nəzərdə tutulur.
