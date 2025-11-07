İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi auditor seçib

    Maliyyə
    • 07 noyabr, 2025
    • 16:23
    Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi auditor seçib

    Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatının auditi ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Abacus Audit and Consulting" MMC-dir.

    Qalib şirkətə 11 750 manat ödəniləcək.

