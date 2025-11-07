Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi auditor seçib
- 07 noyabr, 2025
- 16:23
Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatının auditi ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Abacus Audit and Consulting" MMC-dir.
Qalib şirkətə 11 750 manat ödəniləcək.
