Azərbaycan Mərkəzi Bankının departament rəhbəri işdən çıxıb
Maliyyə
- 07 aprel, 2026
- 13:28
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Satınalmalar departamentinin rəhbəri Ayaz Nağıyev vəzifəsini tərk edib.
"Report" xəbər verir ki, onun yerinə hələ ki, təyinat olmayıb.
A.Nağıyev 2024-cü ildə bu vəzifəyə təyin edilmişdi. O, bundan əvvəl "Azərsun Holdinq" MMC, "Central National Gottesman Inc", "PAŞA Bank" ASC-də Satınalma üzrə rəhbər vəzifələrdə fəaliyyət göstərib, bu sahədə 10 ildən çox təcrübəyə malikdir.
