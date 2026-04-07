    Azərbaycan Mərkəzi Bankının departament rəhbəri işdən çıxıb

    Maliyyə
    • 07 aprel, 2026
    • 13:28
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının departament rəhbəri işdən çıxıb

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Satınalmalar departamentinin rəhbəri Ayaz Nağıyev vəzifəsini tərk edib.

    "Report" xəbər verir ki, onun yerinə hələ ki, təyinat olmayıb.

    A.Nağıyev 2024-cü ildə bu vəzifəyə təyin edilmişdi. O, bundan əvvəl "Azərsun Holdinq" MMC, "Central National Gottesman Inc", "PAŞA Bank" ASC-də Satınalma üzrə rəhbər vəzifələrdə fəaliyyət göstərib, bu sahədə 10 ildən çox təcrübəyə malikdir.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Satınalmalar departamenti Ayaz Nağıyev Central National Gottesman Inc PAŞA Bank Azərsun Holdinq

