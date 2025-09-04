Azərbaycan Mərkəzi Bankı "PulPal"ın vəzifəli şəxsini cərimələyib
Maliyyə
- 04 sentyabr, 2025
- 10:55
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "PulPal" MMC-nin vəzifəli şəxsini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, həyata keçirilən cari nəzarət prosesləri çərçivəsində "PulPal"da aprel ayında keçirilmiş plandankənar yerində yoxlama zamanı yoxlama müddəti ərzində yoxlayıcıların lazımi texniki imkanlarla təmin edilməməsi və aparılmış əməliyyatlar haqqında dolğun məlumatların təqdim olunmaması üzə çıxıb. Odur ki, şirkətin vəzifəli şəxsi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 602.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq 1 000 manat cərimə edilib.
