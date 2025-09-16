Azərbaycan mədəniyyət xərclərini 9 %-ə yaxın azaldır
Maliyyə
- 16 sentyabr, 2025
- 01:37
2026-cı ildə Azərbaycanda mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət xərclərinin 568,6 milyon manat olması nəzərdə tutulur.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 8,6 % azdır.
