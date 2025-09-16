İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Azərbaycan mədəniyyət xərclərini 9 %-ə yaxın azaldır

    Maliyyə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 01:37
    Azərbaycan mədəniyyət xərclərini 9 %-ə yaxın azaldır

    2026-cı ildə Azərbaycanda mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət xərclərinin 568,6 milyon manat olması nəzərdə tutulur.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 8,6 % azdır.

