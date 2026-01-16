Azərbaycan "Mastercard"la maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsini müzakirə edib

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Maliyyə
    • 16 yanvar, 2026
    • 16:31
    Azərbaycan Mastercardla maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan və "Mastercard" - beynəlxalq kart təşkilatı arasında maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsi müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun sədri Taleh Kazımov "Mastercard"ın sədr müavini və Strateji inkişaf üzrə prezidenti Con Hantsmanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

    Görüş çərçivəsində ölkədə maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsi, rəqəmsal maliyyə infrastrukturunun gücləndirilməsi və ödəniş sistemlərinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində həyata keçirilən təşəbbüslər müzakirə olunub.

    Görüşdə həmçinin tərəflər arasında əməkdaşlığın mövcud səviyyəsindən məmnunluq ifadə edilib, 2026–2029-cu illər üzrə strateji əməkdaşlıq istiqamətləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı “Mastercard”

