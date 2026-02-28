Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıb
Maliyyə
- 28 fevral, 2026
- 17:45
Bu il fevralın 1-nə Azərbaycanın milli valyutası - manatın dövretmə sürəti 2,84 bənd təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 0,36 bənd, ötən il fevralın 1-nə nisbətən isə 0,42 bənd azdır.
AMB-nin statistikasına əsasən, manatın dövretmə sürətinin son 20 il ərzində ən aşağı həddi 2015-ci ilin yanvar ayının yekununda, yəni son illərin ilk devalvasiyası ərəfəsində qeydə alınıb və 2,68 bənd təşkil edib. Bu göstəricinin ən yüksək həddi isə 2005-ci ildə (15,72 bənd) qeydə alınıb.
Son xəbərlər
19:12
İsrail İranın strateji müdafiə sisteminə kütləvi zərbə endirdiyini bəyan edibDigər ölkələr
19:06
Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Karvan-Yevlax" oyununda qalib müəyyənləşməyibFutbol
19:05
BMT TŞ-nin İranla bağlı təcili iclası çağırılıbRegion
19:01
KİV ABŞ-nin İrana zərbələr zamanı istifadə etdiyi taktikanı açıqlayıbDigər ölkələr
18:54
Video
İranda məktəbə endirilən zərbədə ölənlərin sayı 70-ə yüksəlib - YENİLƏNİB-4Region
18:49
İran Yaxın Şərqdəki 14 ABŞ bazasına zərbələr endirib - YENİLƏNİBRegion
18:40
Video
Cəlilabadda selin yararsız hala saldığı körpü bərpa olunub - YENİLƏNİBHadisə
18:37
Türkiyə beş ölkəyə uçuşları dayandırıbRegion
18:29