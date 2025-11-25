İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Audiovizual Şura auditor seçir

    Maliyyə
    • 25 noyabr, 2025
    • 11:06
    Audiovizual Şura auditor seçir

    Audiovizual Şura 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 15 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini dekabrın 9-na qədər Şuranın Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi, 315 ünvanında yerləşən inzibati binasına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə dekabrın 9-da, saat 10:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Xatırladaq ki, Audiovizual Şura Prezident İlham Əliyevin 8 fevral 2022-ci il tarixli "Media haqqında" qanunun tətbiqi və bundan irəli gələn bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi barədə fərmanı ilə yaradılıb.

