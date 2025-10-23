İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    ARDNF investisiya portfelində qısamüddətli istiqrazların payını artırıb

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 11:51
    Bu ilin oktyabrın 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) istiqrazlar və digər pul bazarına yatırdığı investisiyaların 14,4 %-i 1 ilə qədər müddətə olan alətlərə yerləşdirib.

    Bu barədə "Report" Fonda istinadən xəbər verir.

    İnvestisiyaların 27,7 %-i 1 ildən 3 ilə qədər, 30,5 %-i 3 ildən 5 ilə qədər, 27,4 %-i isə 5 ildən artıq müddətə olan alətlərə yatırılıb.

    Fondun investisiya portfelində 2024-cü ilin oktyabrın 1-nə olan göstəriciləri ilə müqayisədə 1 ilə qədər müddətə olan alətlərin payı 1,3 faiz bəndi artıb.

    Eyni zamanda, 1 ildən 3 ilə qədər müddətə olan alətlərin payı 1,6 %, 3 ildən 5 ilə qədər müddətə olan – 4,2 faiz bəndi artıb.

    Portfeldə 5 ildən artıq müddətə olan alətlərin payı 31,3 %-dən 27,4 %-ə qədər azalıb.

    ARDNF istiqraz səhm

