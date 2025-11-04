İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Aqrarkredit" BOKT dividend ödəməkdən azad edilib

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:03
    Aqrarkredit BOKT dividend ödəməkdən azad edilib

    "Aqrarkredit" QSC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) 2026-cı ildə dövlət büdcəsinə dividend ödəməsi nəzərdə tutulmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə verdiyi Rəydə qeyd olunur.

    BOKT-un 2025-ci il üzrə dividend öhdəliyi 0,2 milyon manatdır.

    Xatırladaq ki, "Aqrarkredit" 2004-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 72,669 milyon manatdır. BOKT 100% dövlətə məxsusdur.

