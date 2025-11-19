İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    AMB-nin sədri: "Sığorta bazarı 10 ayda 13 %-ə yaxın artıb"

    Maliyyə
    • 19 noyabr, 2025
    • 13:02
    AMB-nin sədri: Sığorta bazarı 10 ayda 13 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 1,2 milyard manat sığorta haqqı toplanılıb, 773 milyon manat sığorta ödənişi edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin I oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 12,9 % və 24,2 % çoxdur.

    "10 ayda sığorta haqlarının 76 %-i könüllü, 24 %-i isə icbari sığorta növlərinin payına düşür, 57 %-i həyat, 43 %-i isə qeyri-həyat sığortası üzrə toplanılıb", - deyə baş bankir qeyd edib.

    Taleh Kazımov Büdcə zərfi sığorta bazarı

    Son xəbərlər

    13:45

    Rövşən Rüstəmov: "TRIPP dəhlizi artan tələbatı qarşılamaq üçün genişləndirilə bilər"

    İnfrastruktur
    13:40

    Ərdoğan: Türkiyə hərbi təyyarəsinin qəza səbəbi hərtərəfli araşdırılır

    Region
    13:40

    KİV: Uitkoff və Zelenski arasında bu gün İstanbulda planlaşdırılan görüş baş tutmayacaq

    Digər ölkələr
    13:37

    İran "Talara" tankerini və ekipajın 21 üzvünü azad edib

    Region
    13:36

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    13:33

    AMB-nin sədri: "Strateji valyuta ehtiyatlarımız ölkəmizin maliyyə dayanıqlığını göstərir"

    Maliyyə
    13:30
    Video

    Moskvadakı məşhur hoteldə yanğına görə 400 nəfər təxliyə edilib

    Region
    13:29

    ADY sədri: "Bakı limanının genişləndirilməsi işləri qrafiki qabaqlayır"

    İnfrastruktur
    13:28

    Taleh Kazımov: "10 ayda iqtisadi artımın əsas mənbəyi qeyri-neft-qaz sektoru olub"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti