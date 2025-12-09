İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    AMB-nin sədri kapital bazarının inkişafına dair planlarını açıqlayıb

    Maliyyə
    • 09 dekabr, 2025
    • 17:27
    AMB-nin sədri kapital bazarının inkişafına dair planlarını açıqlayıb
    Taleh Kazımov

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov rəhbərlik etdiyi qurumun kapital bazarının inkişafı ilə bağlı planlarını açıqlayıb.

    "Report" AMB-yə istinadən xəbər verir ki, sədr bu barədə "PAŞA Holdinq" və "Deloitte Azerbaijan" MMC-lərin birgə təşkilatçılığı ilə "Business Talks by PASHA Holding" təşəbbüsü çərçivəsində keçirilmiş "Kapital bazarları və IPO: İnkişafa doğru" mövzusunda tədbirdə danışıb.

    "Sual-cavab sessiyasında Azərbaycanda kapital bazarının mövcud vəziyyəti, əsas çağırışlar və növbəti illər üçün prioritetlər barədə fikirlərimi bölüşdüm. Son dövrlərdə pul bazarında apardığımız islahatlar, kapital bazarları üzrə qanunvericiliyin beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması, və IPO prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülən işləri vurğuladım. Qeyd etdim ki, qarşıdakı dövrdə əsas prioritetlərimiz yeni emissyaların stimullaşdırılması, investor bazasının genişləndirilməsi, tənzimləmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, şəffaflıq və investor hüquqlarının qorunması olacaq. AMB olaraq makroiqtisadi sabitliyi qorumaqla kapital bazarının inkişafı istiqamətində səylərimizi davam etdirəcəyik", - deyə T.Kazımov qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Taleh Kazımov kapital bazarı

    Son xəbərlər

    17:55

    İKTA: Bu ilin 11 ayında 116 min avadanlığın idxalına icazə verilib

    İKT
    17:53

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Ayaks"la oyunda azarkeşləri sevindirmək istəyirik"

    Futbol
    17:49

    Qurban Qurbanov: "Ayaks" "Qarabağ"la oyuna ciddi hazırlaşıb"

    Futbol
    17:39

    İKTA: MTK-larda ən azı 3 fərqli internet provayderin xidmət göstərməsi zəruridir

    İKT
    17:39
    Foto

    Media nümayəndələri üçün "Storytelling" mövzusunda təlim keçirilib

    Media
    17:37
    Foto

    ANAMA və GICHD minatəmizləməyə dair memorandumun icrasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:36

    Tailandın 70-ə yaxın hərbçisi Kamboca ilə sərhəddə xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    17:31
    Foto

    Azərbaycanla Laos arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    17:27

    AMB-nin sədri kapital bazarının inkişafına dair planlarını açıqlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti