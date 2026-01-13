AMB-nin Naxçıvan idarəsində tikinti işləri aparılacaq
Maliyyə
- 13 yanvar, 2026
- 09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Naxçıvandakı İdarəsində binadaxili və çöl ərazi tikinti işləri aparılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı AMB hazırlıqlara başlayıb.
Məlumata görə, hazırda layihə-smeta sənədləri hazırlanır. Bu işlərin 22 min manata başa gələcəyi planlaşdırılır.
