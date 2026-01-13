Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЦБА планирует строительные работы в Нахчыванском управлении

    Финансы
    13 января, 2026
    • 09:23
    ЦБА планирует строительные работы в Нахчыванском управлении

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует провести строительные работы внутри здания Нахчыванского управления и на прилегающей территории.

    Как сообщает Report, ЦБА в настоящее время отбирает компанию для подготовки проектно-сметной документации данных работ, стоимость которых оценивается в 22,42 тыс. манатов.

    Отбор проводится на конкурсной основе.

