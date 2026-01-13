В Сумгайыте столкновение автомобилей спровоцировало пожар Происшествия

Азербайджанская нефть незначительно подорожала Энергетика

В Казахстане в ДТП с участием грузовика два человека погибли, еще два ранены В регионе

Водителей в Азербайджане призвали к осторожности на фоне предстоящих заморозков Инфраструктура

Китай раскритиковал решение США о введении пошлин против сотрудничающих с Ираном стран Другие страны

Нефть подорожала после заявления Трампа о пошлине на товары из Ирана Энергетика

В Гёйчае задержан подозреваемый в разбойном нападении Происшествия

ЦБА планирует строительные работы в Нахчыванском управлении Финансы