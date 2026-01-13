ЦБА планирует строительные работы в Нахчыванском управлении
Финансы
- 13 января, 2026
- 09:23
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует провести строительные работы внутри здания Нахчыванского управления и на прилегающей территории.
Как сообщает Report, ЦБА в настоящее время отбирает компанию для подготовки проектно-сметной документации данных работ, стоимость которых оценивается в 22,42 тыс. манатов.
Отбор проводится на конкурсной основе.
Последние новости
09:57
В Сумгайыте столкновение автомобилей спровоцировало пожарПроисшествия
09:52
Азербайджанская нефть незначительно подорожалаЭнергетика
09:44
В Казахстане в ДТП с участием грузовика два человека погибли, еще два раненыВ регионе
09:41
Водителей в Азербайджане призвали к осторожности на фоне предстоящих заморозковИнфраструктура
09:31
Китай раскритиковал решение США о введении пошлин против сотрудничающих с Ираном странДругие страны
09:29
Нефть подорожала после заявления Трампа о пошлине на товары из ИранаЭнергетика
09:27
В Гёйчае задержан подозреваемый в разбойном нападенииПроисшествия
09:23
ЦБА планирует строительные работы в Нахчыванском управленииФинансы
09:22