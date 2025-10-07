AMB: Ani Ödəniş Sisteminin tarif siyasətində dəyişiklik hələ aktual deyil
Maliyyə
- 07 oktyabr, 2025
- 11:44
Ani Ödəniş Sisteminin tarif siyasətində dəyişiklik hələ aktual deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Ödəniş sistemləri və hesablaşmalar departamentinin direktoru Kəmalə Qurbanova bildirib.
Onun sözlərinə görə, tarif siyasətinə ilin sonuna qədər baxıla bilər.
"AMB-nin ödəniş sistemləri sahəsində əsas məqsədi ölkədə bu sahənin inkişafı və genişləndirilməsidir. Bu səbəbdən də kart ödənişlərindən daha çox hesab əsaslı ödəniş həllərinin genişləndiriıməsində maraqlıyıq. Bu səbəbdən də bu ilin sonuna qədər tarif siyasətinə baxılma ehtimalı var. Məqsədimiz ödəniş sistemlərinə əlçatanlığın artırılmasıdı", - deyə o qeyd edib.
Son xəbərlər
12:06
Bankçılıqda yeni dövr: bütün hesab məlumatları eyni tətbiqdə!Maliyyə
12:04
Sabah bəzi yerlərdə çiskin olacaq - PROQNOZEkologiya
12:02
Azərbaycan Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına ev sahibliyi edəcəkXarici siyasət
12:02
TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bir sıra sənədlər təsdiqlənibDaxili siyasət
12:02
QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcəkMilli Məclis
12:01
Azərbaycan TDT Katibliyinin hesabına əlavə 2 milyon dollar köçürübXarici siyasət
12:01
Ukraynalı deputat: Müharibə dayandırılmasa, süni intellekt insana güc gələcəkXarici siyasət
12:00
Hikmət Hacıyev: Türk dünyası qlobal güc mərkəzinə çevrilməkdədirXarici siyasət
11:55