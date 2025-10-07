İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    AMB: Ani Ödəniş Sisteminin tarif siyasətində dəyişiklik hələ aktual deyil

    Maliyyə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 11:44
    AMB: Ani Ödəniş Sisteminin tarif siyasətində dəyişiklik hələ aktual deyil

    Ani Ödəniş Sisteminin tarif siyasətində dəyişiklik hələ aktual deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Ödəniş sistemləri və hesablaşmalar departamentinin direktoru Kəmalə Qurbanova bildirib.

    Onun sözlərinə görə, tarif siyasətinə ilin sonuna qədər baxıla bilər.

    "AMB-nin ödəniş sistemləri sahəsində əsas məqsədi ölkədə bu sahənin inkişafı və genişləndirilməsidir. Bu səbəbdən də kart ödənişlərindən daha çox hesab əsaslı ödəniş həllərinin genişləndiriıməsində maraqlıyıq. Bu səbəbdən də bu ilin sonuna qədər tarif siyasətinə baxılma ehtimalı var. Məqsədimiz ödəniş sistemlərinə əlçatanlığın artırılmasıdı", - deyə o qeyd edib.

    Ani Ödəniş Sistemi Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəxşəndə Əlili
    ЦБА: Изменение тарифной политики в Системе мгновенных платежей пока не актуально

    Son xəbərlər

    12:06

    Bankçılıqda yeni dövr: bütün hesab məlumatları eyni tətbiqdə!

    Maliyyə
    12:04

    Sabah bəzi yerlərdə çiskin olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:02

    Azərbaycan Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına ev sahibliyi edəcək

    Xarici siyasət
    12:02

    TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bir sıra sənədlər təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    12:02

    QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcək

    Milli Məclis
    12:01

    Azərbaycan TDT Katibliyinin hesabına əlavə 2 milyon dollar köçürüb

    Xarici siyasət
    12:01

    Ukraynalı deputat: Müharibə dayandırılmasa, süni intellekt insana güc gələcək

    Xarici siyasət
    12:00

    Hikmət Hacıyev: Türk dünyası qlobal güc mərkəzinə çevrilməkdədir

    Xarici siyasət
    11:55

    AMB rəsmisi: "5 manat gəliri olana 6 manat borc verilməməlidir"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti