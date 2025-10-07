Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    ЦБА: Изменение тарифной политики в Системе мгновенных платежей пока не актуально

    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 12:06
    ЦБА: Изменение тарифной политики в Системе мгновенных платежей пока не актуально

    Изменение тарифной политики в системе мгновенных платежей (СМП) пока является неактуальным, данный вопрос может быть обсужден в конце 2025 года.

    Как сообщает Report, об этом заявила директор департамента операций на финансовых рынках Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рахшанда Алили.

    По ее словам, обсуждения по этому вопросу возможны в конце года:

    "Основная цель ЦБА в сфере платежных систем - развитие и расширение этой области в стране. Мы заинтересованы прежде всего в продвижении платежных решений, основанных на счетах, а не на банковских картах. В связи с этим есть вероятность того, что до конца года тарифная политика может быть пересмотрена. Наша цель - повышение доступности платежных систем", - отметила она.

