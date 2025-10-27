İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "AFB Bank"ın istiqrazlarına 80 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:53
    AFB Bankın istiqrazlarına 80 investor maraq göstərib

    Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "AFB Bank" ASC-nin 5 milyon manat dəyərində faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.

    Bu barədə "Report"a BFB-dən bildirilib.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 50 000 ədəd istiqraz abunə yazılışı üsulu ilə yerləşdirilib. İstiqrazlara 80 investor 5 milyon manatlıq 80 sifariş təqdim edib. Son nəticədə yerləşdirmə tam baş tutub.

    Qiymətli kağızlar 2 il tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 13 %-dir. Faizlər rüblük ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "Assist Finance İnvestisiya Şirikəti" ASC-dir.

    Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.

