ABB "Neftçilər"də yeni filial açıb
- 26 noyabr, 2025
- 11:51
Müştərilərinə daha yaxın və əlçatan olmaq üçün ABB xidmət şəbəkəsini genişləndirməkdə davam edir. Bank "Neftçilər" metrostansiyası ətrafındakı ərazilərdə yaşayıb çalışan müştərilərin ABB-nin xidmət və məhsullarına olan ehtiyacını nəzərə alaraq burada yeni filial yaradıb. Bankın "Neftçilər" filialı Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti 61C ünvanında, ABB-nin müasir inkişaf konseptinə uyğun qurulmuş binada fəaliyyət göstərir.
Bizneslərin, eləcə də fərdi müştərilərin maliyyə xidmətlərinə olan bütün ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün "Neftçilər" filialında hər cür şərait yaradılıb.
Filialda müxtəlif növ kredit, kassa-hesablaşma əməliyyatları, əmanətlər, pul köçürmələri, ödəniş kartlarının sifarişi, nağd valyuta ilə əməliyyatlar və s. bu kimi müxtəlif xidmətlərdən faydalanmaq mümkündür.
ABB-nin müasir, faydalı və universal məhsul və xidmətləri barədə məlumatları Bankın filial və şöbələrindən, https://abb-bank.az/ rəsmi internet səhifəsindən və ya 937 nömrəli Məlumat Mərkəzindən, həmçinin rəsmi sosial şəbəkələrdəki korporativ səhifələrindən əldə etmək olar.