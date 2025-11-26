İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    ABB "Neftçilər"də yeni filial açıb

    Maliyyə
    • 26 noyabr, 2025
    • 11:51
    ABB Neftçilərdə yeni filial açıb

    Müştərilərinə daha yaxın və əlçatan olmaq üçün ABB xidmət şəbəkəsini genişləndirməkdə davam edir. Bank "Neftçilər" metrostansiyası ətrafındakı ərazilərdə yaşayıb çalışan müştərilərin ABB-nin xidmət və məhsullarına olan ehtiyacını nəzərə alaraq burada yeni filial yaradıb. Bankın "Neftçilər" filialı Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti 61C ünvanında, ABB-nin müasir inkişaf konseptinə uyğun qurulmuş binada fəaliyyət göstərir.

    Bizneslərin, eləcə də fərdi müştərilərin maliyyə xidmətlərinə olan bütün ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün "Neftçilər" filialında hər cür şərait yaradılıb.

    Filialda müxtəlif növ kredit, kassa-hesablaşma əməliyyatları, əmanətlər, pul köçürmələri, ödəniş kartlarının sifarişi, nağd valyuta ilə əməliyyatlar və s. bu kimi müxtəlif xidmətlərdən faydalanmaq mümkündür.

    ABB-nin müasir, faydalı və universal məhsul və xidmətləri barədə məlumatları Bankın filial və şöbələrindən, https://abb-bank.az/ rəsmi internet səhifəsindən və ya 937 nömrəli Məlumat Mərkəzindən, həmçinin rəsmi sosial şəbəkələrdəki korporativ səhifələrindən əldə etmək olar.

    ABB Bank filial bank

    Son xəbərlər

    12:50

    "Mançester Siti" Çempionlar Liqasında son 14 ev matçında ilk dəfə Almaniya komandasına uduzub

    Futbol
    12:49

    Ramin Məmmədov İmişlidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    12:47

    Bakıda marketdə bıçaqla quldurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:45
    Foto

    Azərbaycanda daha iki texniki reqlament layihəsinin ictimai dinləməsi olub

    Biznes
    12:44

    Bakıda turistin pulu oğurlanıb

    Hadisə
    12:42

    Sumqayıtda 8500 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:39

    Tarqat Aldıbergenov: "Orta Dəhlizə Çin şirkətinin qoşulması daşımaları 2 dəfə artıracaq"

    İnfrastruktur
    12:38

    "Qazaxıstan Dəmir Yolu": Azərbaycanla yük daşımaları kəskin artıb

    İnfrastruktur
    12:33

    PUA hücumlarından sonra Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun terminalında neft yüklənməsi bərpa edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti