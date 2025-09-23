İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Komanda
    • 23 sentyabr, 2025
    • 19:17
    Voleybol üzrə Yüksək Liqaların yeni mövsümünün püşkü atılıb

    Kişi və qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqaların 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunan tədbirdə federasiyanın və klubların nümayəndələri iştirak ediblər.

    Yeni mövsümdə qadınların Yüksək Liqasında 9 komanda – "Azərreyl", "Abşeron", "Murov Az Terminal", "Gəncə", "Milli Aviasiya Akademiyası", UNEC, eləcə də debütant "DH Volley", "Turan" və "Gənclər" klubları mübarizə aparacaqlar.

    Yarışlar liqa mərhələsindən (ilkin mərhələ) və pley-offdan ibarət olacaq. Liqa mərhələsi dairəvi sistem üzrə ev-səfər prinsipi ilə bir dövrədə keçiriləcək. Nəticələrə əsasən, ən yaxşı 8 komanda pley-offa yüksələcək.

    Kişilərin çempionatında isə 6 komanda – "Azərreyl", "Murov Az Terminal", "Xilasedici", "Neftçi", ORDU və "Gənclər" çıxış edəcək. Oyunlar dairəvi sistem üzrə ev-səfər prinsipi ilə iki dövrədə təşkil olunacaq. İki dövrənin yekununda ilk 4 pillədə qərarlaşacaq komandalar pley-offda iştirak hüququ qazanacaqlar.

    Yüksək Liqa

    I tur

    Kişilər

    "Neftçi" - ORDU

    "Murov Az Terminal" - "Azərreyl"

    "Gənclər" - "Xilasedici

    Yüksək Liqa

    I tur

    Qadınlar

    "Gənclər" - "Murov Az Terminal"

    "Gəncə" - "Azərreyl"

    "DH Volley" - "Abşeron"

    UNEC - "Milli Aviasiya Akademiyası"

    Oyunların keçirilmə vaxtı və məkanı barədə məlumat veriləcək.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası püşkatma

