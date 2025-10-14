Voleybol üzrə Azərbaycan çempionatında yeni mövsüm bu gün başlayır

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Komanda
    • 14 oktyabr, 2025
    • 09:51
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə oyununda "Azerreyl" "Gəncə"nin qonağı olacaq.

    Qarşılaşma Gəncə İdman Sarayında, saat 14:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, I turun "DH Volley" - "Abşeron" və UNEC - "Milli Aviasiya Akademiyasi" görüşləri oktyabrın 15-də baş tutacaq. "Gənclər" – "Xilasedici" oyununun keçiriləcəyi yer və vaxt hələlik bəlli deyil.

    Voleybol Yüksək Liqa Azərbaycan çempionatı

