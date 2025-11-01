İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycanın voleybol millisinin matçlarının təqvimi açıqlanıb

    Komanda
    • 01 noyabr, 2025
    • 13:14
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycanın voleybol millisinin matçlarının təqvimi açıqlanıb

    Noyabrın 7–21-də Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək VI İslam Həmrəyliyi Oyunları çərçivəsində təşkil olunacaq voleybol yarışlarının təqvimi açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, təqvimə əsasən Azərbaycan milli komandasının rəqibləri və oyunlarının başlama saatları müəyyənləşib.

    Milli noyabrın 4-də mübarizəyə start verəcək. Komanda Tacikistan, İran, Türkiyə və Əfqanıstan yığmaları ilə qarşılaşacaq. Voleybol yarışlarına noyabrın 13-də yekun vurulacaq.

    Milli komandanın oyun cədvəli:

    4 noyabr

    15:00. Azərbaycan - Tacikistan

    6 noyabr

    15:00. Azərbaycan - İran

    9 noyabr

    18:00. Azərbaycan - Türkiyə

    12 noyabr

    15:00. Azərbaycan - Əfqanıstan

    Voleybol VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Azərbaycan millisi

    Son xəbərlər

    14:07

    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" qrup mərhələsində sonuncu matçına çıxacaq

    Komanda
    14:01

    Ermənistan Prezidenti Misirə işgüzar səfərə yollanıb

    Digər
    13:50

    Təbrizdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Region
    13:46

    Bakı metrosunun keçidlərində NFC dəstəkləyən bank kartları ilə test rejimində ödəniş imkanı yaradılıb

    İnfrastruktur
    13:37

    Səbinə Salmanova: Omanda Azərbaycan səfirliyinin açılması tarixi hadisədir - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:36

    G7 Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturuna hücumları fonunda Kiyevə dəstək vəd edir

    Digər ölkələr
    13:35

    "Express Lombard" 2 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    13:28

    Vitali Kim: Nikolayevin atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:26

    Azərbaycanda elektron ticarətin payı nağdsız ödənişlərin 88 %-nə yaxınlaşıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti