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    "Sumqayıt" basketbol klubunun məşqçilər korpusu müəyyənləşib

    Komanda
    • 22 sentyabr, 2026
    • 13:40
    Sumqayıt basketbol klubunun məşqçilər korpusu müəyyənləşib

    "Sumqayıt" basketbol klubunun məşqçilər korpusu müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirlib.

    Yeni mövsümdə məşqçilər korpusunda təcrübəli mütəxəssis Vadim Kuramşın və gənc məşqçi Allahverdi Yusifov yer alacaq. V.Kuramşın baş məşqçi Uğur Özdemirin köməkçisi kimi fəaliyyət göstərəcək. Mütəxəssis klubun yarandığı 3 il ərzində komandada çalışıb. O, ötən iki mövsümdə baş məşqçi kimi fəaliyyət göstərib.

    Allahverdi Yusifov isə buna qədər aşağı yaş qruplarından ibarət komandalarda məşqçilik edib. O, FIBA və ABL-nin B kateqoriyası üzrə məşqçilik sertifikatına sahibdir.

    Vadim Kuramşın Allahverdi Yusifov Sumqayıt BK

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