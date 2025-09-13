İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "Sumqayıt" ABŞ-dən olan basketbolçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    • 13 sentyabr, 2025
    • 11:02
    "Sumqayıt" ABŞ-dən olan basketbolçu Tayris Devisi heyətinə qatıb.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib. 

    27 yaşlı oyunçu ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb. 

    Qeyd edək ki, Tayris Devis ötən il Avstraliyada "Willeton Tigers" komandasının formasını geyinib.

