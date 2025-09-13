"Sumqayıt" ABŞ-dən olan basketbolçunu heyətinə qatıb
Komanda
- 13 sentyabr, 2025
- 11:02
"Sumqayıt" ABŞ-dən olan basketbolçu Tayris Devisi heyətinə qatıb.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
27 yaşlı oyunçu ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Tayris Devis ötən il Avstraliyada "Willeton Tigers" komandasının formasını geyinib.
