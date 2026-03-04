İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatında komanda yarışının qalibləri bəlli olub

    Komanda
    • 04 mart, 2026
    • 16:02
    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatında komanda yarışının qalibləri bəlli olub

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatında ilk mükafatçılar müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, komanda yarışlarında medalçılar bəlli olub.

    Kişilərin mübarizəsində "Bakı-1" kollektivi birinci yeri tutub. "Bakı-2" ikinci, "Bakı-3" və "Şabran" üçüncü yerdə qərarlaşıb.

    Qadınların yarışında "Sumqayıt-1" qalib gəlib. "Bakı-1" komandası ikinci yeri tutub. "Bakı-2" və "Sumqayıt-2" üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Növbəti günlərdə şəxsi, qoşa və qarışıq qoşa növlər üzrə mükafatçılar müəyyənləşəcək. Azərbaycan çempionatı martın 6-da başa çatacaq.

    stolüstü tennis Azərbaycan çempionatı qaliblər mükafatçılar

    Son xəbərlər

    16:09
    Foto

    İrandan Azərbaycana daha 46 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    16:05
    Foto

    "Bakcell" 8 Martı xanım jurnalistlərlə birgə qeyd edib

    İKT
    16:03

    Azərbaycanda kassa çeklərinin formatı dəyişə bilər - ARAŞDIRMA

    Biznes
    16:02

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatında komanda yarışının qalibləri bəlli olub

    Komanda
    16:02

    Trayço Traykov: "Azərbaycanla müqavilə sayəsində Bolqarıstanda yanacağın qiyməti sabitdir"

    Energetika
    16:00

    ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı nəticəsində İranda 1045 nəfər ölüb

    Region
    15:57
    Foto
    Video

    Bakı-Quba avtomobil yolundakı qəzada xəsarət alanlardan biri ölüb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    15:50

    Azərbaycanda ödənişli atalıq məzuniyyətindən istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    15:50

    İranın hücumları nəticəsində BƏƏ-də üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti