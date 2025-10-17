"Sərhədçi"nin baş məşqçisi: "Növbəti oyunlarda daha yaxşı çıxış etməyə çalışacağıq"
- 17 oktyabr, 2025
- 22:26
"Sərhədçi" komandası növbəti oyunlarda daha yaxşı çıxış etməyə çalışacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu komandanın baş məşqçisi Anar Sarıyev Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda "Ordu"ya 73:85 hesablı məğlubiyyəti şərh edərkən deyib.
Gənc mütəxəssis bu görüşdə səhvlərə yol verdiklərini vurğulayıb:
"Öncə komandama təşəkkür edirəm. Yaxşı mübarizə apardıq. Amma bu, qələbə üçün yetərli olmadı. Səhvlərimiz yenə də çox idi. Növbəti oyunlarda səhvləri azaltmalıyıq. Bir-birimizə daha çox inanmalıyıq. Mən bu komandaya inanıram. Sadəcə bizə bir az vaxt lazımdır. Növbəti oyunlarda daha yaxşı çıxış etməyə çalışacağıq".
