"Sərhədçi" heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib
- 10 sentyabr, 2025
- 14:37
"Sərhədçi" klubu heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, paytaxt təmsilçisi Əli Həsənovu heyətinə qatıb.
Onunla mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Əli Həsənov son olaraq "Ordu" kollektivində çıxış edib.
