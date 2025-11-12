İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Komanda
    • 12 noyabr, 2025
    • 15:33
    Sabah heyətini ABŞ-dən olan basketbolçu ilə gücləndirib

    "Sabah" basketbol klubu heyətini ABŞ-dən olan basketbolçu ilə gücləndirib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Cerri Bleyksla 2 mövsümlük müqavilə imzalayıb.

    31 yaşlı müdafiəçinin sonuncu klubu Çin təmsilçisi "Hefei Storm" olub.

    Qeyd edək ki, 2016-cı ildən peşəkar arenada çıxış edən C.Bleyks daha əvvəl İsveç, İtaliya, Fransa, Almaniya, Kipr, Latviya-Estoniya və Litva çempionatlarında oynayıb.

