"Sabah" heyətini ABŞ-dən olan basketbolçu ilə gücləndirib
Komanda
- 12 noyabr, 2025
- 15:33
"Sabah" basketbol klubu heyətini ABŞ-dən olan basketbolçu ilə gücləndirib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Cerri Bleyksla 2 mövsümlük müqavilə imzalayıb.
31 yaşlı müdafiəçinin sonuncu klubu Çin təmsilçisi "Hefei Storm" olub.
Qeyd edək ki, 2016-cı ildən peşəkar arenada çıxış edən C.Bleyks daha əvvəl İsveç, İtaliya, Fransa, Almaniya, Kipr, Latviya-Estoniya və Litva çempionatlarında oynayıb.
Son xəbərlər
16:16
Putin Tokayevin səfər dəvətini qəbul edibRegion
16:16
Niderlandlı baş məşqçi "Ayaks"a qayıtmaqdan imtina edibFutbol
16:03
Foto
Zığ-Hövsan kanalizasiya kollektoru tikilirİnfrastruktur
16:00
"Bavariya" qapıçısı ilə müqavilə müddətinin uzadılmasına çalışırFutbol
15:59
Rəy
İranda su qıtlığı: ölkəni bürüyən Urmiya faciəsi, Tehranın köçürülmə riski - ŞƏRHAnalitika
15:58
Foto
Göyçayda "Nar Festivalı" çərçivəsində "Aqrar Biznes Festivalı" keçirilibASK
15:58
Ərdoğan: Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan və Gürcüstanın da bütün imkanları səfərbər edilibDigər
15:56
Foto
"Yelo Bank" Xocavənddə yaşayan şəhid ailələrinə Zəfər sovqatı təqdim edibMaliyyə
15:48