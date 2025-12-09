"Sabah" basketbol klubu Çempionlar Liqasında ilk qələbəsini qazanıb
Komanda
- 09 dekabr, 2025
- 21:57
"Sabah" basketbol komandası Çempionlar Liqasında növbəti oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Bakıda Çexiyanın "Nimburk" klubu ilə üz-üzə gələn Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv 105:87 hesabı ilə qalib gəlib.
Bu, "bayquşlar"ın Çempionlar Liqasındakı ilk qələbəsi olub.
Qeyd edək ki, "Sabah" B qrupunda 6 xalla sonuncu - dördüncü pillədə qərarlaşıb. Çexiya təmsilçisi 6 xalla üçüncüdür. Fransanın "Elan Şalon" kollektivi 8 xalla liderdir. Almaniyanın "Alba" (Berlin) komandası isə 7 xalla ikinci sıradadır.
