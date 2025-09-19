İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Rumıniyada təlim-məşq toplanışı keçən Neftçi Vətənə qayıdıb

    FIBA Avropa Kubokunda mübarizə aparacaq "Neftçi" basketbol komandası iki həftəlik təlim-məşq toplantısından sonra Rumıniyadan Bakıya qayıdıb.

    "Report" xəbər verir ki, sentyabrın 4-də adıçəkilən ölkəyə yollanan "ağ-qaralar" iki həftəlik hazırlıq müddəti çərçivəsində altı yoxlama oyunu keçirib.

    Komanda iki dəfə yerli "Korona Braşov"la, həmçinin "CSU Sibiu", "Tırqu Jiu", "Arqes Pitesti" və "Styaua" kollektivləri ilə üz-üzə gəlib.

    Qeyd edək ki, "Neftçi" Avropa Kubokunun I qrupunda "Kalev/Kramo" (Estoniya), "Bursaspor" (Türkiyə) və "Trefl" (Polşa) klubları ilə mübarizə aparacaq.

    basketbol "neftçi" basketbol klubu təlim-məşq

