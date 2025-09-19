Rumıniyada təlim-məşq toplanışı keçən "Neftçi" Vətənə qayıdıb
Komanda
- 19 sentyabr, 2025
- 15:48
FIBA Avropa Kubokunda mübarizə aparacaq "Neftçi" basketbol komandası iki həftəlik təlim-məşq toplantısından sonra Rumıniyadan Bakıya qayıdıb.
"Report" xəbər verir ki, sentyabrın 4-də adıçəkilən ölkəyə yollanan "ağ-qaralar" iki həftəlik hazırlıq müddəti çərçivəsində altı yoxlama oyunu keçirib.
Komanda iki dəfə yerli "Korona Braşov"la, həmçinin "CSU Sibiu", "Tırqu Jiu", "Arqes Pitesti" və "Styaua" kollektivləri ilə üz-üzə gəlib.
Qeyd edək ki, "Neftçi" Avropa Kubokunun I qrupunda "Kalev/Kramo" (Estoniya), "Bursaspor" (Türkiyə) və "Trefl" (Polşa) klubları ilə mübarizə aparacaq.
