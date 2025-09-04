"Quba" iki basketbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb
Komanda
- 04 sentyabr, 2025
- 12:37
"Quba" iki basketbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Gürcüstanlı Levan Qoqaladze və azərbaycanlı Andrey Kondratyev cari mövsümdə də "Quba"nın heyətində çıxışlarını davam etdirəcəklər.
Son xəbərlər
13:34
Kobaxidze: Aİ bürokratiyasına bir daha deyirik – gəlin, oturaq və danışaqRegion
13:32
Avropa Şurası: Azərbaycan və Ermənistanın sülh sazişini imzalaması və ratifikasiya etməsi vacibdirXarici siyasət
13:28
Foto
Səfir: Azərbaycan Pakistan ilə media sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdırXarici siyasət
13:25
Baş katib: NATO ilə əməkdaşlıq Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Yeni Zelandiyanı gücləndiribDigər ölkələr
13:19
Foto
İzmirdə Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumu başlayıbEnergetika
13:00
Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAMMədəniyyət siyasəti
12:59
Erkin İbrahimov: "Kəpəz"in daxilində də komandaya qarşı hansısa addımlar olur"Futbol
12:51
İran AEBA ilə əməkdaşlığı müzakirə edirDigər ölkələr
12:43