İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026

    "Quba" iki basketbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb

    Komanda
    • 04 sentyabr, 2025
    • 12:37
    Quba iki basketbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb

    "Quba" iki basketbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Gürcüstanlı Levan Qoqaladze və azərbaycanlı Andrey Kondratyev cari mövsümdə də "Quba"nın heyətində çıxışlarını davam etdirəcəklər.

    basketbol "Quba" basketbol klubu Azərbaycan Basketbol Liqası

    Son xəbərlər

    13:34

    Kobaxidze: Aİ bürokratiyasına bir daha deyirik – gəlin, oturaq və danışaq

    Region
    13:32

    Avropa Şurası: Azərbaycan və Ermənistanın sülh sazişini imzalaması və ratifikasiya etməsi vacibdir

    Xarici siyasət
    13:28
    Foto

    Səfir: Azərbaycan Pakistan ilə media sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır

    Xarici siyasət
    13:25

    Baş katib: NATO ilə əməkdaşlıq Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Yeni Zelandiyanı gücləndirib

    Digər ölkələr
    13:19
    Foto

    İzmirdə Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumu başlayıb

    Energetika
    13:00

    Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

    Mədəniyyət siyasəti
    12:59

    Erkin İbrahimov: "Kəpəz"in daxilində də komandaya qarşı hansısa addımlar olur"

    Futbol
    12:51

    İran AEBA ilə əməkdaşlığı müzakirə edir

    Digər ölkələr
    12:43

    Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti