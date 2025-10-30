İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Komanda
    • 30 oktyabr, 2025
    • 12:11
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının oyunları təxirə salınıb.

    "Report" Voleybol Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin noyabrın 7-21-i aralığında Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirakıdır.

    Klublarda çıxış edən məşqçi və voleybolçuların milliyə cəlb olunmasını nəzərə alaraq, Yüksək Liqanın oyunları noyabrın 18-nə qədər təxirə salınıb.

