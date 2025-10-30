Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının oyunları təxirə salınıb
Komanda
- 30 oktyabr, 2025
- 12:11
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının oyunları təxirə salınıb.
"Report" Voleybol Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin noyabrın 7-21-i aralığında Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirakıdır.
Klublarda çıxış edən məşqçi və voleybolçuların milliyə cəlb olunmasını nəzərə alaraq, Yüksək Liqanın oyunları noyabrın 18-nə qədər təxirə salınıb.
